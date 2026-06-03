Bruges 2026-2027 Guide Un Grand Week-end

Vivez un séjour inoubliable à Bruges grâce à ce guide de format poche ultra complet ! Découvrez les incontournables de la destination comme les lieux plus confidentiels, les quartiers authentiques et les adresses tendance... - Des expériences uniques et des activités originales : flâner le long des canaux, s'essayer à l'art de la dentelle brugeoise, découvrir les sublimes demeures gothiques, percer les secrets des couvents, préparer le praliné comme un maître chocolatier. - Les meilleures adresses soigneusement sélectionnées par nos auteurs : le top des boutiques made in Bruges, nos chocolatiers préférés, nos terrasses coup de coeur, les meilleurs bars à bière à ne pas manquer... - Des quartiers à parcourir en prenant son temps, en mixant les visites culturelles, les jolies boutiques, les pauses dans un resto cosy ou en terrasse. - Et aussi : des excursions à Lissewege ou à Ostende, pour quelques jours au bord de la mer ! - Un carnet pratique avec toutes les infos utiles. - Un plan par quartier et un plan détachable avec toutes les adresses localisées.