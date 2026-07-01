Le cache-cache des petits

Cinq grands puzzles à assembler pour chercher et trouver ses héros préférés ! - 5 scènes colorées pour s'amuser avec les personnages Disney et Pixar ! - Sur chaque page de droite, un puzzle de 16 pièces pour développer la motricité et le sens de l'observation de votre enfant ; - Des pages pensées pour avoir un niveau de difficulté adapté aux enfants de 3 ans ; - Sur chaque scène, un encadré avec une miniature de l'élément caché pour guider l'enfant dans sa recherche ; - Plus de 100 éléments à retrouver ! - Un ouvrage tout-carton solide, avec des coins ronds, facilement manipulable pour les petites mains. Dès 3 ans.