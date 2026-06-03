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BiblioCollège, Sindbad le marin, Traduction Antoine Galland

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Alors qu'il mène une vie tranquille, Sindbad, le riche marchand de Bagdad, fait la connaissance du modeste porteur Hindbad. Soucieux de lui montrer qu'il a mérité sa condition, il l'invite à sa table pour lui raconter comment il a fait fortune. Ainsi, durant sept soirs, Sindbad devient le conteur des étonnants voyages qui ont assuré sa prospérité malgré les nombreux périls traversés. Entre découvertes extraordinaires et fabuleuses rencontres, le lecteur, en même temps qu'Hindbad, se laisse entraîner avec émerveillement dans les aventures du héros, l'un des plus célèbres des Mille et Une Nuits. Toutes les clés pour comprendre l'oeuvre et le thème associé Avant de lire l'oeuvre - L'essentiel sur le traducteur de l'oeuvre - Le contexte d'écriture de l'oeuvre Au fil de l'oeuvre - Des questionnaires sur chaque voyage : compréhension et étude de la langue - L'enregistrement audio d'extraits lus par un comédien Le dossier BIBLIOCOLLEGE - L'essentiel sur l'oeuvre - La structure de l'oeuvre - Les personnages de l'oeuvre - Le genre de l'oeuvre - L'oeuvre dans l'histoire des arts - Des films, des documents et des livres associés à l'oeuvre LE GROUPEMENT DE TEXTES Thème : Partir à l'aventure ! - Pourquoi partir à l'aventure ?

Chez Hachette

|

Editeur

Hachette

Genre

Petits classiques

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BiblioCollège, Sindbad le marin, Traduction Antoine Galland

trad. Antoine Galland

Paru le 03/06/2026

180 pages

Hachette

3,60 €

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