BiblioLycée - Le Chevalier de la Charrette, Chrétien de Troyes - BAC 2027

Chrétien de Troyes Le Chevalier de la charrette Texte intégral bilingue annoté " A coup sûr gagne en mérite celui qui fait ce qu'Amour commande, et il faut tout lui pardonner, alors que celui qui n'ose le faire est définitivement perdu. " Lignes 2649 à 2651, Le Chevalier de la charrette. Toutes les clés pour comprendre l'oeuvre et le parcours associé L'essentiel sur l'oeuvre Structure de l'oeuvre Biographie de l'auteur Contexte historique et culturel Genèse et genre de l'oeuvre Personnages de l'oeuvre L'oeuvre et son contexte en images Etudier le parcours Le roman et l'invention de l'amour (BAC général) Héroïsme et amour (BAC techno) Analyse de chaque parcours Citations clés Groupements de textes Se préparer au Bac Conseils de méthode Commentaires de texte corrigés Dissertations corrigées Sujets d'oral guidés Pour les enseignants, un guide pédagogique téléchargeable gratuitement sur : www. enseignants. hachette-education. com (Lien -> http : //www. enseignants. hachette-education. com/) 4371862 ISBN 978-2-01-726168-1