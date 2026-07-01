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Français du CE1 au CM2

Claude Couque

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Le BLED Français Ecole Primaire est l'ouvrage de référence indispensable pour connaître toutes les règles de français du CE1 au CM2. La Grammaire, l'Orthographe, la Conjugaison et le Vocabulaire sont traités à travers 98 leçons claires, simples, structurées et conformes aux nouveaux programmes de français. Chaque leçon se déroule en 3 temps : 1. "J'apprends" avec des explications claires, simples et détaillées avec de nombreux exemples pour aider le parent à expliquer toutes les notions. 2. "Je retiens" un petit résumé visuel de ce qu'il faut retenir, facile à mémoriser sous forme d'encadré. 3. "Je m'entraîne" avec un petit quiz qui teste la compréhension de la leçon en 5 questions, puis des exercices pour appliquer les règles sans tomber dans les pièges. Tous les corrigés détaillés sont disponibles en fin d'ouvrage, ainsi que des tableaux de conjugaison.

Par Claude Couque
Chez Hachette

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Auteur

Claude Couque

Editeur

Hachette

Genre

français

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Français du CE1 au CM2

Claude Couque

Paru le 01/07/2026

272 pages

Hachette

9,50 €

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Scannez le code barre 9782017364054
9782017364054
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