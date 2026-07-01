Le BLED Français Ecole Primaire est l'ouvrage de référence indispensable pour connaître toutes les règles de français du CE1 au CM2. La Grammaire, l'Orthographe, la Conjugaison et le Vocabulaire sont traités à travers 98 leçons claires, simples, structurées et conformes aux nouveaux programmes de français. Chaque leçon se déroule en 3 temps : 1. "J'apprends" avec des explications claires, simples et détaillées avec de nombreux exemples pour aider le parent à expliquer toutes les notions. 2. "Je retiens" un petit résumé visuel de ce qu'il faut retenir, facile à mémoriser sous forme d'encadré. 3. "Je m'entraîne" avec un petit quiz qui teste la compréhension de la leçon en 5 questions, puis des exercices pour appliquer les règles sans tomber dans les pièges. Tous les corrigés détaillés sont disponibles en fin d'ouvrage, ainsi que des tableaux de conjugaison.