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Currys du monde

Jésiel Maxán

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100 recettes épicées pour voyager sans quitter sa cuisine Des marchés aux épices aux tables familiales, le curry se décline à l'infini. Bien plus qu'un simple plat, il raconte des voyages, des héritages et des rencontres entre les cultures. Chaque recette célèbre un équilibre subtil entre les épices, les textures et les gestes transmis de génération en génération. Chana Masala (curry de pois chiches épicé), Poulet Korma, Bhuna Gosht (viande mijotée aux épices), Beef Hin (curry de boeuf aux épices), Gaeng Daeng (curry rouge aux crevettes), Sukuma Wiki (curry de chou frisé épicé), Curry de christophine au lait de coco... Autant de possibilités de vous régaler !

Par Jésiel Maxán
Chez Hachette

|

Auteur

Jésiel Maxán

Editeur

Hachette

Genre

Tous pays

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Currys du monde

Jésiel Maxán

Paru le 01/07/2026

216 pages

Hachette

29,95 €

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