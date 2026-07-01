Love Redesigned

Céder à leur désir semblait inévitable, mais l'amour ? Ce n'était pas au programme. Après avoir rompu ses fiançailles, Dahlia retourne vivre à Lake Wisteria pour fuir ses problèmes. Si elle avait su que son retour inclurait un accident de voiture, elle serait restée à San Francisco ! Pour couronner le tout, le véhicule qu'elle heurte n'est autre que celui de Julian Lopez... l'homme qui a fait de sa vie un enfer durant de nombreuses années. Déterminé à éviter Dahlia, Julian se retrouve néanmoins contraint de collaborer avec elle sur un projet de rénovation. Dahlia cherche à retrouver sa créativité perdue après sa rupture, et cette collaboration inattendue pourrait être la clé. Une collaboration qui ravive d'anciennes tensions... et bien plus encore. Car plus Julian tente de s'éloigner de Dahlia, plus l'attirance qu'il a toujours niée refait surface.