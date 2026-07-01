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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Love Redesigned

Lauren Asher

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Céder à leur désir semblait inévitable, mais l'amour ? Ce n'était pas au programme. Après avoir rompu ses fiançailles, Dahlia retourne vivre à Lake Wisteria pour fuir ses problèmes. Si elle avait su que son retour inclurait un accident de voiture, elle serait restée à San Francisco ! Pour couronner le tout, le véhicule qu'elle heurte n'est autre que celui de Julian Lopez... l'homme qui a fait de sa vie un enfer durant de nombreuses années. Déterminé à éviter Dahlia, Julian se retrouve néanmoins contraint de collaborer avec elle sur un projet de rénovation. Dahlia cherche à retrouver sa créativité perdue après sa rupture, et cette collaboration inattendue pourrait être la clé. Une collaboration qui ravive d'anciennes tensions... et bien plus encore. Car plus Julian tente de s'éloigner de Dahlia, plus l'attirance qu'il a toujours niée refait surface.

Par Lauren Asher
Chez Hachette

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Auteur

Lauren Asher

Editeur

Hachette

Genre

Romance sexy

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Love Redesigned

Lauren Asher

Paru le 01/07/2026

672 pages

Hachette

8,90 €

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