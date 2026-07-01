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#Bande dessinée jeunesse

Ma Première BD Stitch Tome 2

Disney

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Le deuxième volume de la bande dessinée Stitch pour les lecteurs débutants (5-7 ans), composée de mini histoires inédites et hilarantes dans lesquelles le héros bleu invente de nouvelles bêtises ! - Une aventure par page centrée sur Stitch, accompagné de son amoureuse Angel, de sa meilleure amie Lilo, et aussi de Nani, David, Jumba et Pikly ! - Des textes courts, rythmés, et toujours aussi impertinents et drôles. - Adapté aux lecteurs débutants, de 5 à 7 ans. Le résumé : Voler des biscuits, créer une planche de surf spatiale, casser des pots de fleurs, agrandir des canards en plastique... Stitch et Angel, aussi adorables qu'impertinents, ne sont jamais à court d'idées pour de nouvelles bêtises !

Par Disney
Chez Hachette

|

Auteur

Disney

Editeur

Hachette

Genre

BD jeunesse divers

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Ma Première BD Stitch Tome 2

Disney

Paru le 01/07/2026

64 pages

Hachette

8,95 €

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Scannez le code barre 9782017344384
9782017344384
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