Trouver sa voie

Un tendre album aux délicates illustrations, sur la découverte de soi. Ecoute ton coeur, crois en ta lumière intérieure et avance malgré les tempêtes : la plus grande force se trouve déjà en toi. C'est ce que va découvrir Vaiana dans cette belle histoire. Sous la plume de Minji Kim, la princesse découvre qu'il faut parfois suivre son instinct, dépasser ses peurs et ne jamais oublier que chacun possède une force unique, aussi brillante qu'une étoile dans le ciel. "Même si tu ne peux pas empêcher les averses de tomber, tu peux laisser les autres t'aider à les traverser. Alors, fais de la place à la pluie et vis pleinement ta vie, sans te préoccuper du ciel gris". Les magnifiques aquarelles de Kalikolehua Hurley illustrent parfaitement le message doux et rassurant de cet album : pense, crois, rêve et ose ! Dès 4 ans. Résumé : Tandis qu'elle grandit entre l'océan qui l'appelle, sa famille et la vie sur l'île de Motunui, Vaiana écoute de plus en plus ce que son coeur lui dit. Elle apprend à croire en elle, à braver les tempêtes, sans jamais abandonner, ni oublier d'où elle vient, même lorsque le chemin semble incertain.