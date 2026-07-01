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#Bande dessinée jeunesse

La carte des désirs

Alice Kellen

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Et si on te confiait une carte pour découvrir qui tu es vraiment, suivrais-tu le chemin jusqu'au bout ? Après la mort de sa soeur Lucy, Greta perd goût à la vie. Jusqu'au jour où elle découvre "la carte des désirs" , un jeu que Lucy avait imaginé avant de partir et qui constitue une suite d'étapes à franchir, de défis à relever, de promesses à tenir. Guidée par la carte, Greta fait la rencontre de Will, un ami de Lucy, aussi mystérieux qu'irritant. Ensemble, ces deux coeurs écorchés entament un voyage où se mêlent émotions enfouies, douleur, espoir et renaissance. Mais avancer demande du courage, surtout lorsqu'il faut affronter ce que l'on croyait perdu...

Par Alice Kellen
Chez Hachette

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Auteur

Alice Kellen

Editeur

Hachette

Genre

Romans, témoignages & Co

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La carte des désirs

Alice Kellen trad. Courtes nathalie Nedelec, Nathalie Nedelec Courtes

Paru le 01/07/2026

480 pages

Hachette

19,00 €

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Scannez le code barre 9782017294559
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