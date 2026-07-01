Et si on te confiait une carte pour découvrir qui tu es vraiment, suivrais-tu le chemin jusqu'au bout ? Après la mort de sa soeur Lucy, Greta perd goût à la vie. Jusqu'au jour où elle découvre "la carte des désirs" , un jeu que Lucy avait imaginé avant de partir et qui constitue une suite d'étapes à franchir, de défis à relever, de promesses à tenir. Guidée par la carte, Greta fait la rencontre de Will, un ami de Lucy, aussi mystérieux qu'irritant. Ensemble, ces deux coeurs écorchés entament un voyage où se mêlent émotions enfouies, douleur, espoir et renaissance. Mais avancer demande du courage, surtout lorsqu'il faut affronter ce que l'on croyait perdu...