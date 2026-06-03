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La mansuétude des orques est immense

Corinne Stanciu Lacroix

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Sauvagement belle, illuminée par le ciel et fouettée par les vents, Dartmoor est au sud-ouest de l'Angleterre une lande montagneuse qui exhale un parfum de bout du monde. C'est là que s'installe Colline, avec son fils, Paul, et son nouvel amour, Pierce. Leurs plus proches voisins sont un couple d'éleveurs, Joy et Andy. Tout autour, déambulent les troupeaux de welsh blacks, bovins musculeux auxquels Colline découvre une douceur de géants. Alors qu'une première vache est découverte assassinée dans son étable, une psychose s'empare du pays. Quels barbares peuvent bien s'en prendre aux animaux paisibles qui peuplent la campagne ?? Les humains qui vivent avec eux sont-ils menacés ?? Freya Di-Mayo, lieutenant de police et chasseuse de graffiti à ses heures, mène l'enquête. Et s'il fallait pour comprendre s'intéresser à l'obsession de certains habitants pour les mammifères marins ?? Dans ce premier roman où il suffit de fermer les yeux pour se croire une orque en chasse dans les mers australes, Corinne Stanciu Lacroix promène son lecteur dans des paysages sublimes et dans une affaire criminelle qui donne du fil à retordre.

Par Corinne Stanciu Lacroix
Chez Editions du Rouergue

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Auteur

Corinne Stanciu Lacroix

Editeur

Editions du Rouergue

Genre

Romans policiers

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La mansuétude des orques est immense

Corinne Stanciu Lacroix

Paru le 03/06/2026

288 pages

Editions du Rouergue

21,80 €

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