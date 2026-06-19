La machine infernale

Une mystérieuse explosion a lieu dans un atelier de Camden Town, au nord de Londres. Thelma et son oncle Owen se lancent dans une enquête qui s'annonce mouvementée. La police soupçonne les anarchistes et même les "? suffragettes ? ". Mais guidé par le flair de Thelma, Oncle Owen s'intéresse pour sa part à un certain Charles Winterbottom, neveu et seul héritier de la riche propriétaire de l'atelier... A-t-il délibérément provoqué le drame ?? Est-ce un simple accident ?? Thelma et son oncle ne sont pas au bout de leurs surprises. Une nouvelle enquête qui confirme le talent de Thelma ? !