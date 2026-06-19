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#Roman jeunesse

La machine infernale

Colin Thibert, Cristina Sardà

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Une mystérieuse explosion a lieu dans un atelier de Camden Town, au nord de Londres. Thelma et son oncle Owen se lancent dans une enquête qui s'annonce mouvementée. La police soupçonne les anarchistes et même les "? suffragettes ? ". Mais guidé par le flair de Thelma, Oncle Owen s'intéresse pour sa part à un certain Charles Winterbottom, neveu et seul héritier de la riche propriétaire de l'atelier... A-t-il délibérément provoqué le drame ?? Est-ce un simple accident ?? Thelma et son oncle ne sont pas au bout de leurs surprises. Une nouvelle enquête qui confirme le talent de Thelma ? !

Par Colin Thibert, Cristina Sardà
Chez La Joie de Lire

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Auteur

Colin Thibert, Cristina Sardà

Editeur

La Joie de Lire

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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La machine infernale

Colin Thibert, Cristina Sardà

Paru le 19/06/2026

128 pages

La Joie de Lire

11,90 €

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