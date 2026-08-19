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#Roman francophone

Les fleuves du ciel

Elif Shafak

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Londres, 1840. Arthur, garçon à la mémoire prodigieuse, est engagé comme apprenti dans une imprimerie. Grâce aux livres, son horizon s'élargit bientôt jusqu'à une ancienne cité de Mésopotamie où reposent les fragments d'un poème oublié. Turquie, 2014. Chassées de leur village, Naryn, une fillette yézidie, et sa grand-mère entreprennent un long voyage, traversant des terres en guerre pour atteindre la vallée sacrée de leur peuple, en Irak, afin que Naryn y soit baptisée. Londres, 2018. Zaleekhah, hydrologue fascinée par la mémoire de l'eau, s'installe sur une péniche pour échapper à l'échec de son mariage. C'est alors qu'un curieux ouvrage vient chambouler son existence en la renvoyant à ses origines.

Par Elif Shafak
Chez J'ai lu

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Auteur

Elif Shafak

Editeur

J'ai lu

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Les fleuves du ciel

Elif Shafak trad. Dominique Goy-Blanquet

Paru le 19/08/2026

672 pages

J'ai lu

10,40 €

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