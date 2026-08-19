Les fleuves du ciel

Londres, 1840. Arthur, garçon à la mémoire prodigieuse, est engagé comme apprenti dans une imprimerie. Grâce aux livres, son horizon s'élargit bientôt jusqu'à une ancienne cité de Mésopotamie où reposent les fragments d'un poème oublié. Turquie, 2014. Chassées de leur village, Naryn, une fillette yézidie, et sa grand-mère entreprennent un long voyage, traversant des terres en guerre pour atteindre la vallée sacrée de leur peuple, en Irak, afin que Naryn y soit baptisée. Londres, 2018. Zaleekhah, hydrologue fascinée par la mémoire de l'eau, s'installe sur une péniche pour échapper à l'échec de son mariage. C'est alors qu'un curieux ouvrage vient chambouler son existence en la renvoyant à ses origines.