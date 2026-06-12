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Je me regarderai dans les yeux

Rim Battal

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Un récit sur l'émancipation et la révolution intérieure d'une adolescente, explorant sexualité, transgression et violence. A 17 ans, l'âge des serments d'amitié et des poèmes de Rimbaud, une jeune fille fume une cigarette à la fenêtre de sa chambre. Cette transgression déclenche la fureur de sa mère, qui pose un ultimatum : l'adolescente devra produire un certificat de virginité. L'examen gynécologique forcé sera sa "première fois" . Comment sortir de l'enfance quand les adultes nous trahissent ? Comment aimer quand ceux qui nous aiment nous détruisent ? Une écriture puissante qui n'oublie ni l'ardeur ni la drôlerie, un récit des premières fois, du désir, de la générosité et de la force qui président à la naissance d'une femme. "Un formidable et irrévérencieux récit d'émancipation, porté par un souffle de liberté enivrant". Le Nouvel Obs "Une réussite ! " Augustin Trapenard, La Grande Librairie Née en 1987 à Casablanca, Rim Battal vit à Paris. Figure phare d'une nouvelle génération de poètes, elle a publié plusieurs recueils dont Mine de rien et L'Eau du bain. Je me regarderai dans les yeux est son premier roman, couronné par le Prix de la littérature arabe des lycéens 2025.

Par Rim Battal
Chez Points

|

Auteur

Rim Battal

Editeur

Points

Genre

Littérature française

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Je me regarderai dans les yeux

Rim Battal

Paru le 12/06/2026

160 pages

Points

7,90 €

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Scannez le code barre 9791041427529
9791041427529
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