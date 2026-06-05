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Violette Nozière, icône et criminelle

Jérôme Leroy

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"Que de stupidités j'ai lu sur Violette Nozières. Les journalistes ignorent-ils donc la haine qu'on peut avoir pour ses parents ?? " "En août 1933, Violette Nozière est la jeune femme la plus recherchée de France. Accusée de parricide et de tentative de meurtre sur sa mère, elle est traquée à la fois par la police et par la presse, qui se déchaîne. Malgré ses terribles révélations auprès du juge, Violette Nozière devient un "monstre en jupons" que la France de l'entre-deux-guerres se plaît à haïr. Seuls les poètes surréalistes prendront fait et cause pour elle, affirmant, bien avant #MeToo, "Violette, je te crois"? ". Michèle Pedinielli Jérôme LEROY est l'auteur d'une trentaine de romans, noirs pour la plupart. Son dernier titre paru est La petite fasciste (La Manufacture de livres).

Par Jérôme Leroy
Chez Editions de l’Aube

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Auteur

Jérôme Leroy

Editeur

Editions de l’Aube

Genre

Romans policiers

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Violette Nozière, icône et criminelle

Jérôme Leroy

Paru le 05/06/2026

128 pages

Editions de l’Aube

11,90 €

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Scannez le code barre 9782815970631
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