Violette Nozière, icône et criminelle

"Que de stupidités j'ai lu sur Violette Nozières. Les journalistes ignorent-ils donc la haine qu'on peut avoir pour ses parents ?? " "En août 1933, Violette Nozière est la jeune femme la plus recherchée de France. Accusée de parricide et de tentative de meurtre sur sa mère, elle est traquée à la fois par la police et par la presse, qui se déchaîne. Malgré ses terribles révélations auprès du juge, Violette Nozière devient un "monstre en jupons" que la France de l'entre-deux-guerres se plaît à haïr. Seuls les poètes surréalistes prendront fait et cause pour elle, affirmant, bien avant #MeToo, "Violette, je te crois"? ". Michèle Pedinielli Jérôme LEROY est l'auteur d'une trentaine de romans, noirs pour la plupart. Son dernier titre paru est La petite fasciste (La Manufacture de livres).