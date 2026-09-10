Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

La vie au-dedans

A préciser, Sarah Kechemir

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
" L'écriture de Sarah est toute en finesse et pleine de douceur. Pleine de tendresse et de bienveillance. Même avec ses personnages, elle est gentille, elle se garde de trop les accabler, de les enfoncer, de les jeter dans des situations périlleuses ou embarrassantes ou inextricables. Elle n'en fait pas des caisses. Elle est dans la mesure. Elle dit les choses bien sûr, et on voit d'emblée qu'elle en a des choses à dire ; même qu'elle n'y va pas de main morte quand il faut dire merde à qui de droit. Mais sa marque de fabrique, oui, c'est cette esthétique de la bienveillance. " (Extrait de la préface de Mustapha Benfodil)

Par A préciser, Sarah Kechemir
Chez Apic éditions

|

Auteur

A préciser, Sarah Kechemir

Editeur

Apic éditions

Genre

Littérature francophone

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La vie au-dedans par A préciser, Sarah Kechemir

Commenter ce livre

 

La vie au-dedans

A préciser, Sarah Kechemir

Paru le 24/09/2026

146 pages

Apic éditions

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9789969525366
9789969525366
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.