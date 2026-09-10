La vie au-dedans

" L'écriture de Sarah est toute en finesse et pleine de douceur. Pleine de tendresse et de bienveillance. Même avec ses personnages, elle est gentille, elle se garde de trop les accabler, de les enfoncer, de les jeter dans des situations périlleuses ou embarrassantes ou inextricables. Elle n'en fait pas des caisses. Elle est dans la mesure. Elle dit les choses bien sûr, et on voit d'emblée qu'elle en a des choses à dire ; même qu'elle n'y va pas de main morte quand il faut dire merde à qui de droit. Mais sa marque de fabrique, oui, c'est cette esthétique de la bienveillance. " (Extrait de la préface de Mustapha Benfodil)