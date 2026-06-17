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#Roman francophone

L'intrépide des mers Tome 1

Deborah Aubard

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Evangeline serait une parfaite lady si elle n'était pas si rebelle. Quand elle apprend que son père veut la marier avec un fils Emerson, la famille la plus puissante de Londres au XVIIIe siècle, Evangeline élabore un plan. Hors de question pour cette jeune femme intrépide de passer sa vie avec ce lord qu'elle n'aime pas. D'ailleurs, elle lui préfère son frère, Night, chasseur de pirates au caractère complexe. Audacieuse et déterminée, elle simule sa mort avant de se faire passer pour un homme et d'embarquer comme mousse sur le bateau de... Night. Elle va conquérir l'Amérique et sa liberté ! Mais la traversée et les aventures qu'elle vit remettront en question ses valeurs et sa loyauté. Le monde de la piraterie n'est pas exactement ce qu'elle imaginait et Night est bien plus sombre que ce qu'elle pensait...

Par Deborah Aubard
Chez City Editions

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Auteur

Deborah Aubard

Editeur

City Editions

Genre

XVIIIe siècle

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L'intrépide des mers Tome 1

Deborah Aubard

Paru le 10/06/2026

448 pages

City Editions

19,90 €

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