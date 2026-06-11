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Né.es sous la bonne étoile

Antoine Zéo, Rémi Belot, Chloé Wary

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En 2018, Kylian Mbappé était un tout jeune joueur dont les connaisseurs du championnat de France se doutaient qu'il allait faire une belle carrière. Huit ans plus tard, ils ont eu raison : après avoir... marqué quatre buts en finale de coupe du monde, battu tous les records du PSG et être devenu la star du Real Madrid, le petit Kylian est devenu grand. On ne sait pas comment l'histoire finira – mais comment a-t-elle commencé ? Pour les Cahiers du Football, alors que Mbappé était encore un tout jeune attaquant de l'AS Monaco, Antoine Zéo s'était rendu à Bondy, en banlieue parisienne, pour rencontrer ceux qui avaient fait éclore le talent du meilleur joueur français depuis Zinédine Zidane. Ce livre n'est pas une enquête sur l'enfance d'une star – enfin, pas seulement. C'est la rencontre des acteurs qui font vivre le football français : les éducateurs, les bénévoles, les familles et bien sûr les jeunes joueurs et joueuses d'un club amateur, l'AS Bondy, qui a vu éclore Kylian Mbappé et d'autres champions. Au-delà des clichés, cet ouvrage est un voyage à travers le quotidien, les rêves, les joies ou les déceptions d'un football populaire et engagé. Si la figure de l'étoile Mbappé aimante le récit comme les espoirs des jeunes Bondynois, c'est bien le portrait d'une banlieue et d'une époque qui nous est proposé ici. Ce reportage d'Antoine Zéo est illustré par Rémi Belot (Les Cahiers du football) et Chloé Wary (Saison des Roses, prix du public au FIBD d'Angoulême 2020). " Chacun se retrouvera dans cette plongée dans le football d'en bas, l'essentiel, celui qui mène tout en haut ! ", assure Candice Rolland, autrice de la préface, journaliste et commentatrice à la chaîne L'Equipe.

Par Antoine Zéo, Rémi Belot, Chloé Wary
Chez Les éditions Rouquemoute

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Auteur

Antoine Zéo, Rémi Belot, Chloé Wary

Editeur

Les éditions Rouquemoute

Genre

Histoire du sport

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Né.es sous la bonne étoile

Antoine Zéo, Rémi Belot, Chloé Wary

Paru le 11/06/2026

66 pages

Les éditions Rouquemoute

8,00 €

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