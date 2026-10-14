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Beloved

Toni Morrison

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Nous sommes dans l'Ohio, vers 1870, dans le petit bourg de Bluestone Road, traversé par le fleuve qui constituait avant la Guerre de Sécession le passage vers la liberté pour les esclaves venant du sud. Dans une des maisons de la ville habite Seth, qui fut jadis esclave elle aussi. Près de vingt ans plus tôt, elle a tué sa propre fille pour lui éviter de connaître le même sort. Elle et ses enfants nés par la suite vivent dans la culpabilité de cette mort. Quand une jeune inconnue nommée Beloved frappe à sa porte, Seth est plus que jamais ramenée à son passé, car Beloved est précisément le nom qu'elle a fait graver sur la tombe de sa fille sacrifiée. Le cinquième roman de Toni Morrison est une oeuvre d'un lyrisme puissant, explorant les traumatismes de l'esclavage comme peu d'autres livres. A la fois ode à la maternité et reconstitution de l'horreur d'un chapitre jamais vraiment refermé de l'histoire américaine qui hante encore aujourd'hui les consciences, ce roman de Toni Morrison a connu un immense succès dans le monde entier, et fut couronné par le Prix Pulitzer en 1988. Il fut adapté au cinéma par Jonathan Demme, avec Oprah Winfrey dans le rôle principal.

Par Toni Morrison
Chez Belin

|

Auteur

Toni Morrison

Editeur

Belin

Genre

Lectures graduées

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Beloved

Toni Morrison trad. Jakuta Alikavazovic

Paru le 03/12/2026

497 pages

Belin

9,90 €

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Scannez le code barre 9791035845971
9791035845971
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