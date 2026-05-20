Les morts ne chantent pas

Combien de temps peut-on être tenu pour responsable de ses actes ? Carl Morck a depuis peu quitté le Département V pour prendre sa retraite que déjà le crime se rappelle à lui. Un enregistrement audio, la voix d'une femme agressée, un silence brutal. Une vieille affaire - un drame conjugal suivi d'un suicide - qui avait pourtant été classée. Or, la bande sonore ne laisse aucun doute : il s'agit d'un meurtre. A la demande de Carl, le Département V, en piètre état depuis son départ, reprend l'affaire, et lève le voile sur des faits qui se seraient déroulés à la fin des années 1980, dans une prestigieuse école réputée pour son choeur de jeunes garçons. Dans ce thriller intense qui nous parle de rêves brisés, d'innocence et de cruauté, le géant du polar danois Jussi Adler-Olsen s'allie aux journalistes et romancières Line Holm et Stine Bolther pour une nouvelle enquête du Département V. Trois plumes pour un même frisson. Interprétation humaine