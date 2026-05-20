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Nous qui avons connu Solange

Marie Vareille

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"Le jour où je suis devenue une meurtrière, j'ai cessé d'aimer les mirabelles". Sarégnac, Corrèze. Célestine grandit dans la ferme familiale, bien décidée à réussir ses études pour échapper à la vie de labeur qui l'attend aux champs. Cadiran, Gironde. Solange est internée dans une école de préservation pour jeunes filles où sont envoyées des adolescentes jugées "déviantes" . Quel secret lie ces deux jeunes femmes ? Pourquoi Solange déteste-t-elle tant Célestine ? Et comment cette dernière a-t-elle pu commettre l'irréparable ? De la France de nos grands-parents jusqu'à nos jours, cette intrigue poignante ménage autant de suspense que de rebondissements. A travers les destinées de quatre générations de femmes puissantes, Marie Vareille retrace l'extraordinaire évolution de notre monde depuis un siècle et nous rappelle ce que nous devons tous à la persévérance et au courage de nos aînées. Interprétation humaine

Par Marie Vareille
Chez Audiolib

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Auteur

Marie Vareille

Editeur

Audiolib

Genre

CD K7 Littérature

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Nous qui avons connu Solange

Marie Vareille

Paru le 20/05/2026

432 pages

Audiolib

26,50 €

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Scannez le code barre 9791035423384
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