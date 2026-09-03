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Une unique lueur

Fred Vargas

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- Vous avez regardé les photos, Danglard ? De la scène du crime ? Demanda Adamsberg. - Cela va de soi. - Et donc ? Cela vous dit quelque chose ? Parce qu'à moi, oui. - Tiens. Et cela vous raconte quoi ? - Mais justement, rien. C'est quelque chose que je ne sais pas alors que cela me dit quelque chose. Donc ? - Aucune idée. - Faites un effort, nom d'un chien. - Désolé commissaire, dit Danglard avec une pointe d'indifférence. - Bien. Réunion plénière dans quinze minutes. Il nous faut comprendre. - Comprendre quoi ? - Mais le quelque chose, commandant. On commence par là. Christophe Brault s'empare une nouvelle fois avec brio de cette nouvelle enquête du commissaire Adamsberg.

Par Fred Vargas
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Fred Vargas

Editeur

Editions Gallimard

Genre

CD K7 Littérature

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Une unique lueur

Fred Vargas

Paru le 03/09/2026

522 pages

Editions Gallimard

24,90 €

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Scannez le code barre 9782073165398
9782073165398
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