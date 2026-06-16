Entre mémoire familiale et geste artistique, "Rozebud" explore la zone trouble où l'image devient révélation. Héritière d'un appareil photo transmis par son grand-père, Isabelle Rozenbaum transforme cet objet en clef d'un récit et d'une traversée intérieure. En 99 variations textuelles et visuelles, l'auteure remonte le fil de la petite histoire dans la Grande : celle d'une famille juive parisienne marquée par la Shoah, le silence et la survie. Au-delà du devoir de mémoire, "Rozebud" propose aussi une parole libre, audacieuse et corrosive : une autoscopie des images, c'est-à-dire une plongée dans les origines, une dissection du regard, une mise à nu du geste photographique. Isabelle Rozenbaum interroge l'image, la provoque, la déplace : que peut une photographie quand elle affronte le Désastre humain ? A la croisée du récit, de l'essai et de la création visuelle, "Rozebud" affirme une écriture singulière, sensuelle et réflexive. Une oeuvre de résistance par l'art, qui cherche - et trouve - l' "Image manquante" .