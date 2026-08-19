L'impression 3D FDM

Du débutant qui souhaite découvrir l'univers de l'impression 3D par dépôt de filament plastique fondu à l'utilisateur confirmé désireux d'améliorer ses projets d'impression, en passant par le professionnel ayant à coeur de disposer d'un véritable aide-mémoire pour l'assister dans ses conceptions, ce livre permet à son lecteur de maîtriser le processus complet d'impression 3D. Après un historique de la fabrication additive, le second chapitre met en avant les besoins des imprimeurs 3D, que ce soit dans un contexte professionnel ou personnel. Le lecteur découvre ensuite comment faire ses premiers pas avec l'imprimante 3D et en étudie la composition et le vocabulaire à appréhender. Il poursuit avec le montage et la calibration mécanique de l'imprimante et est guidé pour sa première impression 3D avec le logiciel Ultimaker Cura. La suite du livre permet au lecteur de perfectionner ses impressions 3D avec des informations utiles pour l'optimisation des paramètres de l'imprimante, notamment avec la calibration électronique avancée (réglage de PID, calibration millimétrée...). L'auteur explique ensuite l'importance de la première couche de plastique pour le bon déroulement des impressions 3D. Le lecteur apprend à entretenir son imprimante pour maintenir sa durée de vie et la qualité de ses impressions. L'amélioration des impressions 3D, la préparation des modèle 3D à l'impression, le choix des matériaux et les limites techniques d'une imprimante 3D de bureau sont également détaillés. Afin de répondre à toute problématique rencontrée avec son imprimante 3D, l'auteur propose des diagnostics sur les problèmes d'impression les plus courants. Ce livre se termine par trois chapitres permettant au lecteur d'aller plus loin avec son imprimante 3D avec une introduction à la multiextrusion, le contrôle à distance de son imprimante 3D avec OctoPi et les solutions de post-traitement de ses pièces imprimées en 3D afin d'obtenir un résultat professionnel.