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#Essais

Le droit pénal en cas pratiques

Nicolas Jeanne

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Plus de 50 exercices corrigés pour réviser une matière, un exercice juridique ou encore s'entraîner pour le CRFPA ! Organisés autour des thèmes principaux du programme, les cas pratiques présentés ici permettent de réviser la matière de droit pénal (le droit pénal général, le droit pénal spécial, le droit pénal des affaires et le droit pénal du travail) dans le format de l'exercice qui sera proposé le jour de l'épreuve . Cet ouvrage est destiné aux candidats à l'examen d'entrée au CRFPA , aux différents concours d'entrée à l' ENM , et à tout étudiant voulant réviser son examen en s'entrainant à cet exercice juridique exigeant. A jour des lois : - n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic ; - n° 2025-568 du 23 juin 2025 visant à renforcer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents ; - n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles ; - n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l' élu local .

Par Nicolas Jeanne
Chez Editions Dalloz

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Auteur

Nicolas Jeanne

Editeur

Editions Dalloz

Genre

Droit pénal

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Le droit pénal en cas pratiques

Nicolas Jeanne

Paru le 13/05/2026

647 pages

Editions Dalloz

22,00 €

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