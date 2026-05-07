Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Imaginaire

Une captive sans entrave

Ingrid Seymour

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le prince choisirait de sauver son royaume. Mais la bête suivra son coeur... Après que j'ai sauvé sa vie et son royaume, Kalyll m'a laissé partir, préférant le devoir à la passion qui brûlait entre nous. Bien que sa mort ait été écrite dans les étoiles, j'ai trouvé un moyen obscur et impossible de le ramener, d'ancrer son âme dans le monde des vivants. Mais cela n'a pas suffi à gagner son coeur. Aujourd'hui, la force qui vit en lui laisse place à sa nature la plus sombre, et pour la deuxième fois, je suis kidnappée et faite prisonnière, cette fois dans une haute tour de la capitale fae d'Elyndell. Le bien et le mal s'affrontant en lui, son royaume et son coeur sont en danger. Il ne peut pas tout avoir, et ses tentatives pour y parvenir pourraient bien être la fin de tout ce qui nous est cher, à lui comme à moi.

Par Ingrid Seymour
Chez PAL

|

Auteur

Ingrid Seymour

Editeur

PAL

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Une captive sans entrave par Ingrid Seymour

Commenter ce livre

 

Une captive sans entrave

Ingrid Seymour trad. Loïc Le Jalu

Paru le 07/05/2026

384 pages

PAL

8,40 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385651756
9782385651756
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ? À Montpellier, le délabrement de la librairie Sauramps fait craindre le pire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.