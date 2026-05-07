Une captive sans entrave

Le prince choisirait de sauver son royaume. Mais la bête suivra son coeur... Après que j'ai sauvé sa vie et son royaume, Kalyll m'a laissé partir, préférant le devoir à la passion qui brûlait entre nous. Bien que sa mort ait été écrite dans les étoiles, j'ai trouvé un moyen obscur et impossible de le ramener, d'ancrer son âme dans le monde des vivants. Mais cela n'a pas suffi à gagner son coeur. Aujourd'hui, la force qui vit en lui laisse place à sa nature la plus sombre, et pour la deuxième fois, je suis kidnappée et faite prisonnière, cette fois dans une haute tour de la capitale fae d'Elyndell. Le bien et le mal s'affrontant en lui, son royaume et son coeur sont en danger. Il ne peut pas tout avoir, et ses tentatives pour y parvenir pourraient bien être la fin de tout ce qui nous est cher, à lui comme à moi.