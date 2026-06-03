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Etranger à la dérive

James Lee Burke

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Une aventure de la famille Holland au Texas, vingt-cinq ans avant Les Jaloux. Au début des années trente, le jeune Weldon Avery Holland est confronté aux célèbres hors-la-loi Bonnie et Clyde, alors qu'ils viennent de commettre un braquage. Weldon leur tire dessus, sans avoir la certitude d'avoir atteint sa cible. Lorsqu'on le retrouve dix ans plus tard, il vient d'échapper à la mort dans la bataille des Ardennes en sauvant la vie à son sergent et à une jeune prisonnière de guerre nommée Rosita Lowenstein. Weldon, le sergent Pine et la mystérieuse Rosita reviennent au Texas où l'industrie pétrolière est en plein développement. Entre son amour pour Rosita et le monde de rapaces qui l'entoure telle une gangrène, Weldon Holland va jouer son destin sur un coup de tête.

Par James Lee Burke
Chez Rivages

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Auteur

James Lee Burke

Editeur

Rivages

Genre

Romans noirs

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Etranger à la dérive

James Lee Burke trad. Christophe Mercier

Paru le 03/06/2026

496 pages

Rivages

22,90 €

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