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#Bande dessinée jeunesse

Le célèbre catalogue Walker & Dawn

Davide Morosinotto

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P'tit Trois, Eddie, Min et Julie ne pourraient pas être plus différents, et en même temps plus amis. Ils partagent un catalogue de vente par correspondance, trois dollars à dépenser et un grand désir de découvrir le monde. Et quand, au lieu du revolver qu'ils ont commandé arrive une vieille montre qui ne fonctionne même pas, les quatre n'hésitent pas une seconde et partent vers Chicago pour récupérer leur revolver. Au cours de leur voyage, ils rencontreront des tricheurs professionnels, des flics véreux, des méchants qui semblent gentils et des gentils qui ne le sont pas du tout... un crime non résolu et beaucoup, beaucoup d'argent...

Par Davide Morosinotto
Chez L'Ecole des Loisirs

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Auteur

Davide Morosinotto

Editeur

L'Ecole des Loisirs

Genre

Romans, témoignages & Co

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Le célèbre catalogue Walker & Dawn

Davide Morosinotto trad. Marc Lesage

Paru le 03/06/2026

496 pages

L'Ecole des Loisirs

10,50 €

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