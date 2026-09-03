Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026

Vexations - Une expérience utilisateur

Antoine Hummel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
" Prendre de front - c'est-à-dire de travers " : Catabase, un nouveau label de littérature au sein des éditions La Découverte. Et tandis que, constatant l'insu ? sance des forces de ma Volonté, j'avais renoncé à cet état de grâce qu'on nomme " concentration ", je cliquais, scrollais, swipais à tout-va, cherchant à me distraire mais de quoi, à m'évader mais d'où, quand un soir je tombai sur une vidéo taggée #avant-garde (un mot de l'ancien monde, mais inventé par l'ancien monde par lassitude d'un monde ancien), et dont le titre claironnait : IL JOUE LES MEMES NOTES PENDANT 35H (combien de temps vas-tu tenir ? ! ) Quand l'" expérience utilisateur " industrialise une vieille promesse d'intensité et réalise cet " état complet de distraction " rêvé par certaines avant-gardes, quelle expérience reste-t-il à se souhaiter ? Tentons une voie de délivrance easy, presque pauvre en esprit : se laisser distraire de sa distraction.

Par Antoine Hummel
Chez Catabase

|

Auteur

Antoine Hummel

Editeur

Catabase

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur Vexations - Une expérience utilisateur par Antoine Hummel

Commenter ce livre

 

Vexations - Une expérience utilisateur

Antoine Hummel

Paru le 03/09/2026

160 pages

Catabase

19,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782488363044
9782488363044
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.