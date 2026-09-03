Vexations - Une expérience utilisateur

" Prendre de front - c'est-à-dire de travers " : Catabase, un nouveau label de littérature au sein des éditions La Découverte. Et tandis que, constatant l'insu ? sance des forces de ma Volonté, j'avais renoncé à cet état de grâce qu'on nomme " concentration ", je cliquais, scrollais, swipais à tout-va, cherchant à me distraire mais de quoi, à m'évader mais d'où, quand un soir je tombai sur une vidéo taggée #avant-garde (un mot de l'ancien monde, mais inventé par l'ancien monde par lassitude d'un monde ancien), et dont le titre claironnait : IL JOUE LES MEMES NOTES PENDANT 35H (combien de temps vas-tu tenir ? ! ) Quand l'" expérience utilisateur " industrialise une vieille promesse d'intensité et réalise cet " état complet de distraction " rêvé par certaines avant-gardes, quelle expérience reste-t-il à se souhaiter ? Tentons une voie de délivrance easy, presque pauvre en esprit : se laisser distraire de sa distraction.