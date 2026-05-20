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Le suicide français

Eric Zemmour

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Il y a un peu plus de dix ans, je publiais Le Suicide français. L'émoi fut considérable. Les journalistes, commentateurs, politiques rivalisèrent d'invectives à mon égard. On me traita de "passéiste", "réactionnaire", "misogyne", "homophobe", "raciste", "fasciste". Qu'avais-je fait ? Qu'avais-je dit ? Qu'avais-je écrit ? J'avais tenté de comprendre cette impression de dépossession qui étreignait nombre de Français, qui ne se sentaient plus chez eux dans leur pays. Il y a longtemps, l'écrivain français du XIXe siècle Edgar Quinet avait eu cette formule : "Le véritable exil n'est pas d'être arraché de son pays ; c'est d'y vivre et de n'y plus rien trouver de ce qui le faisait aimer". Pourquoi ce sentiment, autrefois limité à quelques élites, était-il devenu dans la France du XXIe siècle un phénomène de masse ?

Par Eric Zemmour
Chez Hachette Pluriel Editions

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Auteur

Eric Zemmour

Editeur

Hachette Pluriel Editions

Genre

Actualité politique France

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Le suicide français

Eric Zemmour

Paru le 20/05/2026

590 pages

Hachette Pluriel Editions

13,50 €

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