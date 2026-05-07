Inheritance Games Tome 3

Que feriez-vous si vous receviez l'héritage d'un inconnu milliardaire convoité par ses sulfureux petits-fils ? Depuis bientôt un an, Avery Grambs vit dans la demeure des Hawthorne. A présent majeure, elle va officiellement devenir milliardaire. Alors que le monde a les yeux rivés sur elle, s'interrogeant sur la façon dont une si jeune femme va gérer une fortune aussi importante, une nouvelle venue prend ses quartiers entre les murs de la maison Hawthorne et apporte avec elle son lot de tensions. Serait-elle la pièce manquante de l'héritage d'Avery ? Avery et les petits-fils Hawthorne ont une dernière énigme à résoudre, une partie décisive contre un adversaire inconnu et puissant... qui pourrait tout remettre en jeu. Découvrez de la même autrice : Cold Case Academy !