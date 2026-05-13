Le guide indispensable au quotidien pour une bonne pratique des formalités notariales. Le Guide du formaliste 2026 : - répond à toutes vos questions en matière d'enregistrement et de publicité foncière ; - expose les règles de fond et de forme de chaque type de formalité ; - vous accompagne pas à pas dans la formalisation des actes , en détaillant les spécificités selon la nature de l'acte et les supports papier ou dématérialisés ; - précise les règles s'agissant des droits, taxes et contributions immobilières dus à l'occasion des formalités de chaque acte authentique ; - vous aide à régulariser les sanctions réglementées par les textes : le refus du dépôt, le rejet de la formalité. Ainsi, le Guide du formaliste permet à tout notaire, collaborateur formaliste ou comptable de sécuriser sa pratique en ayant une connaissance parfaite et rigoureuse des formalités postérieures à accomplir et des droits et contributions de sécurité immobilière à payer.