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Le Tarot de Marseille

Colette Silvestre

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Envie de découvrir le Tarot de Marseille ou d'approfondir vos connaissances sans vous perdre dans des explications compliquées ? Ce livre est fait pour vous ! Clair, pratique et accessible, il vous révèle la symbolique des 78 lames - 22 majeures et 56 mineures - et vous apprend à interpréter leurs messages avec justesse et sensibilité. Au fil des pages, vous découvrirez : les clés de lecture des arcanes majeurs et mineurs, leurs significations et influences dans les domaines de la vie sentimentale, professionnelle et spirituelle ; les méthodes de tirage les plus efficaces pour obtenir des réponses précises à vos questions ainsi que des conseils pour développer votre intuition et interpréter les messages cachés derrière les cartes. Plus qu'un outil divinatoire, le Tarot est un miroir sacré qui éclaire nos choix et nous guide sur la voie de la sagesse. Alors, que vous cherchiez à lever le voile sur votre avenir, à comprendre les influences qui vous entourent ou à trouver des solutions à vos préoccupations, cet ouvrage deviendra votre allié ! Etes-vous prêts à découvrir ce que l'avenir vous réserve ?

Par Colette Silvestre
Chez Editions Jacques Grancher

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Auteur

Colette Silvestre

Editeur

Editions Jacques Grancher

Genre

Arts divinatoires

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Le Tarot de Marseille

Colette Silvestre

Paru le 10/06/2026

218 pages

Editions Jacques Grancher

15,00 €

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