La terre de tous les possibles

1876. A dix-huit ans, Cathie, la fille de Liza, aspire à une vie plus palpitante que celle que lui offre le bush australien. Aussi, quand son oncle lui propose de venir dans le Lancashire, la terre natale de sa mère, elle saisit sa chance et s'enfuit de chez elle... ignorant qu'il l'utilise en réalité pour se venger de Liza. Agressée sur les quais à Liverpool, Cathie parvient miraculeusement à trouver refuge auprès de l'homme qui l'a sauvée. Mais celui-ci doit faire face à ses propres démons.