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#Roman francophone

La terre de tous les possibles

Anna Jacobs

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1876. A dix-huit ans, Cathie, la fille de Liza, aspire à une vie plus palpitante que celle que lui offre le bush australien. Aussi, quand son oncle lui propose de venir dans le Lancashire, la terre natale de sa mère, elle saisit sa chance et s'enfuit de chez elle... ignorant qu'il l'utilise en réalité pour se venger de Liza. Agressée sur les quais à Liverpool, Cathie parvient miraculeusement à trouver refuge auprès de l'homme qui l'a sauvée. Mais celui-ci doit faire face à ses propres démons.

Par Anna Jacobs
Chez Editions de la Loupe

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Auteur

Anna Jacobs

Editeur

Editions de la Loupe

Genre

Romance historique

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La terre de tous les possibles

Anna Jacobs trad. Catherine Delaruelle

Paru le 27/05/2026

426 pages

Editions de la Loupe

21,50 €

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