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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Code de commerce annoté

Nicolas Rontchevsky, Eric Chevrier, Pascal Pisoni

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Le Code indispensable à la vie des affaires. Les + de l'édition 2027 : - nombreuses annotations de jurisprudence et références bibliographiques, y compris en matière de sociétés commerciales et de baux commerciaux ; - appendice riche de nombreuses rubriques annotées en rapport avec le droit commercial , et notamment des développements en matière de concurrence déloyale, de garantie autonome, de vente internationale de marchandises et de sous-traitance ; - supplément inclus en ligne. L'édition 2027 est notamment à jour , dans sa partie codifiée et ses textes complémentaires, des textes suivants : - décret du 30 avril 2026 relatif aux formalités des entreprises ; - loi du 23 avril 2026 visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées ; - arrêtés du 25 février 2026 relatifs aux tarifs réglementés (commissaires de justice, huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires, greffiers de tribunaux de commerce, notaires, administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires) ; - décret du 13 février 2026 relatif à la modernisation des modalités de communication avec leurs actionnaires de certaines sociétés commerciales ; - ordonnance du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services ; - décret du 11 décembre 2025 portant application des articles 1er et 9 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France ; - décret du 22 août 2025 relatif à la protection des informations relatives au domicile de certaines personnes physiques mentionnées au registre du commerce et des sociétés. Ce code est autorisé par la Commission nationale de l'examen du CRFPA .

Par Nicolas Rontchevsky, Eric Chevrier, Pascal Pisoni
Chez Editions Dalloz

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Auteur

Nicolas Rontchevsky, Eric Chevrier, Pascal Pisoni

Editeur

Editions Dalloz

Genre

Codes des affaires

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Code de commerce annoté

Nicolas Rontchevsky, Eric Chevrier, Pascal Pisoni

Paru le 25/06/2026

3969 pages

Editions Dalloz

37,00 €

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