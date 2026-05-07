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Inheritance Games Tome 1

Jennifer Lynn Barnes

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Que feriez-vous si vous receviez l'héritage d'un inconnu milliardaire convoité par ses sulfureux petits-fils ? Avery Grambs, lycéenne sans histoire et sans le sou, rêve d'une bourse d'études pour entrer à l'université. Son destin bascule soudain quand Tobias Hawthorne, un célèbre milliardaire, lui lègue sa fortune. Cet argent tombe à pic, mais il y a un problème : Avery n'a jamais entendu parler de cet homme ! Pour toucher sa part d'héritage, elle doit néanmoins emménager dans la mystérieuse demeure des Hawthorne. Elle y côtoie les quatre petits-fils du défunt, tous aussi insondables que séduisants... et surtout bien décidés à l'empêcher de subtiliser leur dû ! Happée par un tourbillon de manigances, d'énigmes et de trahisons, Avery va devoir se prêter à un inquiétant jeu de dupes qui pourrait bouleverser sa vie à jamais... Découvrez de la même autrice : Cold Case Academy !

Par Jennifer Lynn Barnes
Chez Pocket

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Auteur

Jennifer Lynn Barnes

Editeur

Pocket

Genre

Suspense

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Inheritance Games Tome 1

Jennifer Lynn Barnes trad. Guillaume Fournier

Paru le 07/05/2026

480 pages

Pocket

8,90 €

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Scannez le code barre 9782266355971
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