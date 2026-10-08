Harry Potter et le prince de Sang-Mêlé

Le sixième tome de la saga en version intégrale, somptueusement et entièrement illustré en couleur par l'artiste Levi Pinfold. Les forces du Mal se rassemblent, le ministère de la Magie est en pleine tourmente, et même Poudlard n'est plus un lieu sûr. Elèves et professeurs se tiennent sur leurs gardes. Seuls Drago Malefoy et ses fidèles de Serpentard semblent s'enhardir. Harry doit découvrir qui sont ses alliés et qui il doit craindre. Le moment approche où il devra affronter seul son destin.