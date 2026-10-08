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Harry Potter et le prince de Sang-Mêlé

J.K. Rowling

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Le sixième tome de la saga en version intégrale, somptueusement et entièrement illustré en couleur par l'artiste Levi Pinfold. Les forces du Mal se rassemblent, le ministère de la Magie est en pleine tourmente, et même Poudlard n'est plus un lieu sûr. Elèves et professeurs se tiennent sur leurs gardes. Seuls Drago Malefoy et ses fidèles de Serpentard semblent s'enhardir. Harry doit découvrir qui sont ses alliés et qui il doit craindre. Le moment approche où il devra affronter seul son destin.

Par J.K. Rowling
Chez Editions Gallimard

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Auteur

J.K. Rowling

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

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Harry Potter et le prince de Sang-Mêlé

J.K. Rowling trad. Jean-François Ménard

Paru le 08/10/2026

432 pages

Editions Gallimard

47,50 €

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