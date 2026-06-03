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#Roman étranger

Comme au premier jour

Claire Lombardo

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Mère, épouse et ancienne rebelle, Julia voit son quotidien bouleversé par une série d'événements qui réveillent ses contradictions les plus profondes. Entre humour et tendresse, "Comme si rien n'avait changé" explore les failles et la force d'une femme qui refuse de se laisser réduire à un rôle. Un roman brillant et drôle sur les secondes chances, les blessures anciennes et l'identité. Après le succès de "Tout le bonheur du monde", Claire Lombardo confirme son talent pour dépeindre avec une immense finesse la complexité des dynamiques familiales, dans la lignée d'Anne Tyler et Elizabeth Strout.

Par Claire Lombardo
Chez Rivages

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Auteur

Claire Lombardo

Editeur

Rivages

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Comme au premier jour

Claire Lombardo trad. Laetitia Devaux, Luna Lopez

Paru le 03/06/2026

624 pages

Rivages

23,90 €

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Scannez le code barre 9782743671617
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