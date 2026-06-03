Comme au premier jour

Mère, épouse et ancienne rebelle, Julia voit son quotidien bouleversé par une série d'événements qui réveillent ses contradictions les plus profondes. Entre humour et tendresse, "Comme si rien n'avait changé" explore les failles et la force d'une femme qui refuse de se laisser réduire à un rôle. Un roman brillant et drôle sur les secondes chances, les blessures anciennes et l'identité. Après le succès de "Tout le bonheur du monde", Claire Lombardo confirme son talent pour dépeindre avec une immense finesse la complexité des dynamiques familiales, dans la lignée d'Anne Tyler et Elizabeth Strout.