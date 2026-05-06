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#Roman francophone

Misdeed

Arielle Héra

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Il ne peut pas la toucher. Il ne devrait surtout pas en avoir envie... Luka Arino a toujours traité Cherry comme une petite soeur. Mais il ne l'a jamais vue comme telle. Chaque année, il passe ses vacances dans la maison familiale de son meilleur ami. Et chaque année, il se répète que la soeur de Teddy n'est pas pour lui, et surtout, qu'il n'est pas pour elle. Son quotidien est fait de violence et de désespoir, il traîne avec les mauvaises personnes, il est bien trop joueur. Mais jouer n'a jamais fait peur à Cherry. Elle est même prête à parier qu'elle va réussir à lui faire accepter ce qui crépite si fort entre eux depuis cette fois-là... Sur l'île de Key West, là où tout a commencé et où tout peut s'arrêter si brusquement, seront-ils assez imprudents pour oser perdre le contrôle ?

Par Arielle Héra
Chez Editions ESI

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Auteur

Arielle Héra

Editeur

Editions ESI

Genre

Romance sexy

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Misdeed

Arielle Héra

Paru le 06/05/2026

448 pages

Editions ESI

8,90 €

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