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Journal d'une wedding planner

Sophie Jomain

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Zélie Aumont, wedding planner, à votre service ! J'exerce dans la charmante petite ville de Honfleur, en Normandie, et je suis née avec un don particulier : je peux sentir si deux personnes sont faites l'une pour l'autre. Mon odorat est infaillible... Enfin, presque ! Mon agence a perdu un gros contrat, et je dois me résoudre à organiser le mariage de Joséphine, l'un de mes pires cauchemars de lycée. Si j'ai tout de suite compris qu'elle et son futur mari n'ont rien en commun, j'hésite à lui dire la vérité... Ce mariage s'annonce définitivement comme le plus chaotique de ma carrière ! Sophie Jomain a écrit plus de 35 romans et nouvelles, allant de la littérature fantastique à la comédie en passant par le roman contemporain.

Par Sophie Jomain
Chez Editions de la Loupe

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Auteur

Sophie Jomain

Editeur

Editions de la Loupe

Genre

Comédie romantique et humorist

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Journal d'une wedding planner

Sophie Jomain

Paru le 27/05/2026

396 pages

Editions de la Loupe

24,00 €

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