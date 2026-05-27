Journal d'une wedding planner

Zélie Aumont, wedding planner, à votre service ! J'exerce dans la charmante petite ville de Honfleur, en Normandie, et je suis née avec un don particulier : je peux sentir si deux personnes sont faites l'une pour l'autre. Mon odorat est infaillible... Enfin, presque ! Mon agence a perdu un gros contrat, et je dois me résoudre à organiser le mariage de Joséphine, l'un de mes pires cauchemars de lycée. Si j'ai tout de suite compris qu'elle et son futur mari n'ont rien en commun, j'hésite à lui dire la vérité... Ce mariage s'annonce définitivement comme le plus chaotique de ma carrière ! Sophie Jomain a écrit plus de 35 romans et nouvelles, allant de la littérature fantastique à la comédie en passant par le roman contemporain.