Mini-Loup : Mini-Loup dans l'espace

Nouvelle édition de l'album Mini-Loup dans l'espace, avec une couverture inédite. Mini-Loup et ses amis sont tout excités : en arrivant chez Papi et Mamie-Loup, ils découvrent un immense hangar tout neuf. Que peut-il bien cacher ? Poussés par la curiosité, ils s'introduisent en secret dans l'atelier et y trouvent... une fusée spatiale ! Très vite, ils décident de visiter l'intérieur de l'appareil. Mais attention, car Anicet, intrigué par tous les boutons, pourrait bien les faire partir vers un nouvel horizon !