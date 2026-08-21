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#Roman francophone

L'Oreille absolue

Agnès Desarthe

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Virtuose, Agnès Desarthe transforme ce roman réaliste en opéra fabuleux, à travers une narration polyphonique. Un petit garçon intenable rencontre un homme au bout du rouleau. Une femme retrouve son amant disparu. Un musicien prépare un concours avec un jeune prodige qui ne sait pas lire une note. Deux adolescents filent à moto sans casque. Tous appartiennent à la même harmonie municipale. Mais une fillette timide, promise à un brillant avenir, les observe sans qu'ils le sachent. Elle comprend qu'un fil les relie et qu'un sort a suspendu pour un temps les drames individuels. Que ce fil vienne à rompre, et tous tomberont. La musique, alors, s'arrêtera. "Ce roman, d'une beauté à couper le souffle, mesure avec élégance la valeur et la fragilité des existences". LE POINT AGNES DESARTHE est née en 1966 à Paris. Romancière et lauréate de nombreuses récompenses, elle a notamment reçu le Prix du livre Inter 1996 pour Un secret sans importance, le prix Renaudot des lycéens 2010 pour Dans la nuit brune et le prix littéraire LeMonde 2015 pour Ce coeur changeant. Tous ses titres sont disponibles chez Points.

Par Agnès Desarthe
Chez Points

|

Auteur

Agnès Desarthe

Editeur

Points

Genre

Littérature française

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L'Oreille absolue

Agnès Desarthe

Paru le 21/08/2026

160 pages

Points

8,40 €

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