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#Essais

Et la joie de vivre

Gisèle Pelicot

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"Cette histoire ne m'appartient plus totalement. Elle a réveillé une douleur muette et profonde, montée de la nuit des temps. Elle a suscité la sidération. Comment comprendre ce qui m'est arrivé, ce que mon calvaire a ensuite déclenché ? Il m'a fallu marcher le long d'une faille, la mienne. Comme le funambule sur la corde raide, je dois avancer. Je voudrais par ce livre mettre des mots sur ce que j'ai traversé. Dire que je n'ai plus peur d'être seule, que j'ai retrouvé la joie de vivre. Dire que je suis vivante". Ce récit bouleversant, écrit avec la romancière Judith Perrignon, raconte l'histoire exceptionnelle de Gisèle Pelicot et celle de sa courageuse décision de rendre public le procès de ses agresseurs, encourageant par son geste toutes les victimes à ne plus jamais avoir honte.

Par Gisèle Pelicot
Chez Voir de près

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Auteur

Gisèle Pelicot

Editeur

Voir de près

Genre

Actualité médiatique France

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Et la joie de vivre

Gisèle Pelicot

Paru le 30/04/2026

496 pages

Voir de près

27,00 €

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