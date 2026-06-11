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L'Odyssée

Homère

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Après la chute de Troie, le héros Ulysse est condamné à errer pendant dix ans sur des mers hostiles, affrontant monstres, dieux vengeurs et sortilèges, pour regagner enfin Ithaque et retrouver Pénélope. L'Odyssée n'est pas seulement un poème épique ; c'est le récit fondateur du voyage et le prototype de toute la littérature d'aventure occidentale. Au début du XXe siècle, le grand peintre polonais Jan Styka (1858-1925), maître des panoramas monumentaux, entreprend l'ambitieux projet de donner un visage à ce récit immortel. Après un voyage sur les traces du héros en Méditerranée, Styka crée un cycle éblouissant de près de 80 tableaux. Ce volume réunit l'intégralité de cette oeuvre picturale majeure. De Circé aux Sirènes, de Calypso au Cyclope, les toiles de Styka traduisent avec un sens dramatique et une lumière méditerranéenne inégalés la fureur, la magie et l'humanité du texte homérique. Une édition unique où la grandeur de l'épopée rencontre la vision magistrale de Jan Styka.

Par Homère
Chez Victoria Queen

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Auteur

Homère

Editeur

Victoria Queen

Genre

Antiquité - Essai

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L'Odyssée

Homère trad. Médéric Dufour, Jeanne Raison

Paru le 25/06/2026

280 pages

Victoria Queen

35,95 €

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