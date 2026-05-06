Un mari, deux enfants, un métier qui lui plaît, c'est plus que ce que Diane n'osait espérer. Le jour où Seb la quitte, son monde vacille. Absorbée par sa peine, elle ne voit pas que le drame se joue ailleurs. Tout près d'elle, dans cette chambre d'ado qui fait face à la sienne et où les rires s'épuisent. Lou a seize ans, le mal de grandir, et son premier chagrin d'amour lui arrache plus que des larmes. Quand Diane comprend, elle est prête à tout pour l'aider. Y compris à retourner vers un passé qu'elle avait fui. Ensemble, mère et fille marchent sur un fil. Sous leurs pas, le torrent de la vie gronde et emporte avec lui les heures fragiles. Les vannes sont réjouissantes, le regard, féministe et social, le verbe tendrement vachard, les scènes renversantes, et le suspense superbement rusé. Lire magazine. Dans ce récit qui explore les liens familiaux, la santé mentale et la sororité, l'écrivaine populaire prouve, une fois encore, qu'elle sait gratter là où il faut. Le Parisien week-end.