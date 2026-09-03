"Je suis la véritable trace, le plus solide des indices attestant de tout ce que nous avons vécu en dix ans en Algérie. Je cache l'histoire d'une guerre entière, inscrite sur ma peau depuis que je suis enfant". Aube est une jeune Algérienne qui a traversé la guerre civile des années 1990 et en porte les blessures. Devenue muette, elle ne peut raconter son histoire qu'à sa fille à naître. Mais a-t-elle le droit de garder cette enfant ? Peut-on donner la vie quand on vous l'a presque arrachée ? Dans un pays qui réduit les victimes au silence, Aube décide de se rendre dans son village natal, où tout a débuté, et où les morts lui répondront peut-être.