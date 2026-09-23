La nouvelle édition de l'ouvrage référence de la cuisine de montagne : 39 recettes traditionnelles customisées par 39 jeunes chefs de moins de 39 ans ! Non, la cuisine de montagne ne tient pas dans le seul triptyque " raclette, fondue, tartiflette ". Des plats iconiques certes, mais qui ne doivent pas éclipser l'autre cuisine, celle des montagnards. De la tourte au chénopode à la fricassée de caillon, en passant par la soupe à la Valpeline ou les diots aux sarments de vigne, la cuisine de montagne n'a longtemps eu qu'une seule fonction : nourrir l'homme, le réconforter après une journée de dur labeur, le réchauffer dans un hiver sans fin. Pourtant, en trente ans à peine, la cuisine de montagne est devenue l'une des plus étoilées de France. De Megève à Courchevel, de Val d'Isère aux rivages des lacs il n'y a jamais eu autant de jeunes chefs amateurs de cueillette sauvage, pêcheurs dans l'âme ou aimant taquiner le gibier. Mais que connaissent-ils de ces plats d'autrefois ? Le journaliste culinaire Alexis-Olivier Sbriglio a lancé un pari fou à ces jeunes chefs qu'il a soigneusement sélectionnés au coeur des montagnes de Savoie, Haute-Savoie, Isère... Ainsi, dans cet ouvrage qui se veut résolument moderne et accessible, 39 recettes traditionnelles - issues du Conservatoire des recettes de montagne - sont réinterprétées par 39 jeunes chefs transalpins de moins de 39 ans, qui incarnent la cuisine de demain. Tradition, modernité et accessibilité constituent ainsi les trois piliers de ce beau livre inspirant.