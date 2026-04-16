Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Antonin Artaud et Jacques Latrémolière, la relation insolite entre un patient et son psychiatre

Patrick Albert Pognant

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cet ouvrage, complément à Antonin Artaud, la mise en échec de la médecine du même auteur, met en scène les relations insolites entretenues à l'HP de Rodez (Aveyron) entre Antonin Artaud (1896-1948), alors âgé de 47 ans, et le jeune interne Jacques Latrémolière (1918-1991) qui, du haut de ses 25 ans, lui infligea en 1943 cinquante électrochocs, sans que jamais le patient ne le lui reprochât dans ses lettres car, pour lui, Latrémolière était un ange. Outre les écrits complets publiés par J. Latrémolière (sa thèse, ses articles), ce livre propose notamment un tapuscrit inédit de l'auteur, Antonin Artaud, l'Abandonné de Dieu ? , ainsi qu'une lettre inédite de six pages d'Artaud adressée à Serge Moreux en 1943 et, destinées à Latrémolière, des lettres inédites (de la soeur d'Artaud et de G. Ferdière, P. Boujut, l'abbé Julien). Outil pour la recherche artaldienne et celle de l'histoire de la médecine, avec les documents et les analyses critiques qu'il y verse, l'ouvrage de P. -A. Pognant s'adresse aussi à un plus large public qui découvrira un homme en souffrance dont l'intelligence supérieure s'est trouvée annihilée par la haine sidérante qu'il déploya à l'encontre de son ancien patient, quarante ans après leur séparation, ce qui fait de son tapuscrit une curiosité dans la littérature médicale du XXe siècle.

Par Patrick Albert Pognant
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Patrick Albert Pognant

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Histoire de la médecine

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Antonin Artaud et Jacques Latrémolière, la relation insolite entre un patient et son psychiatre par Patrick Albert Pognant

Commenter ce livre

 

Antonin Artaud et Jacques Latrémolière, la relation insolite entre un patient et son psychiatre

Patrick Albert Pognant

Paru le 16/04/2026

382 pages

Editions L'Harmattan

39,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782336604206
9782336604206
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.