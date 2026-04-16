Antonin Artaud et Jacques Latrémolière, la relation insolite entre un patient et son psychiatre

Cet ouvrage, complément à Antonin Artaud, la mise en échec de la médecine du même auteur, met en scène les relations insolites entretenues à l'HP de Rodez (Aveyron) entre Antonin Artaud (1896-1948), alors âgé de 47 ans, et le jeune interne Jacques Latrémolière (1918-1991) qui, du haut de ses 25 ans, lui infligea en 1943 cinquante électrochocs, sans que jamais le patient ne le lui reprochât dans ses lettres car, pour lui, Latrémolière était un ange. Outre les écrits complets publiés par J. Latrémolière (sa thèse, ses articles), ce livre propose notamment un tapuscrit inédit de l'auteur, Antonin Artaud, l'Abandonné de Dieu ? , ainsi qu'une lettre inédite de six pages d'Artaud adressée à Serge Moreux en 1943 et, destinées à Latrémolière, des lettres inédites (de la soeur d'Artaud et de G. Ferdière, P. Boujut, l'abbé Julien). Outil pour la recherche artaldienne et celle de l'histoire de la médecine, avec les documents et les analyses critiques qu'il y verse, l'ouvrage de P. -A. Pognant s'adresse aussi à un plus large public qui découvrira un homme en souffrance dont l'intelligence supérieure s'est trouvée annihilée par la haine sidérante qu'il déploya à l'encontre de son ancien patient, quarante ans après leur séparation, ce qui fait de son tapuscrit une curiosité dans la littérature médicale du XXe siècle.