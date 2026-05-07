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Le Chevalier de la Charrette

Chrétien de Troyes

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Une édition pédagogique claire et complète pour accompagner l'étude de l'oeuvre avec notamment une traduction en prose de référence. Enjeux pédagogiques : - Analyser les valeurs et les thèmes de la littérature médiévale - Comprendre que le roman de chevalerie fonde le roman d'amour moderne Points forts : - Une traduction en prose de référence - L'univers médiéval clairement expliqué (chevalerie, amour courtois...) - 6 passages clés en édition bilingue pour découvrir l'évolution de la langue française (dans l'esprit du programme)

Par Chrétien de Troyes
Chez Nathan

|

Auteur

Chrétien de Troyes

Editeur

Nathan

Genre

Lycée

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Le Chevalier de la Charrette

Chrétien de Troyes

Paru le 07/05/2026

260 pages

Nathan

3,70 €

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Scannez le code barre 9782095064341
9782095064341
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