Le Chevalier de la Charrette

Une édition pédagogique claire et complète pour accompagner l'étude de l'oeuvre avec notamment une traduction en prose de référence. Enjeux pédagogiques : - Analyser les valeurs et les thèmes de la littérature médiévale - Comprendre que le roman de chevalerie fonde le roman d'amour moderne Points forts : - Une traduction en prose de référence - L'univers médiéval clairement expliqué (chevalerie, amour courtois...) - 6 passages clés en édition bilingue pour découvrir l'évolution de la langue française (dans l'esprit du programme)